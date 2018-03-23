«Нацкорпус», сторонники Саакашвили и общественная организация подали заявки на проведение митингов возле Николаевской ОГА

Фото: архив На 24, 25 и 29 марта у зданий Николаевской ОГА и облсовета запланировано проведение нескольких митингов.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в горсовете.

По словам собеседника издания, на 24 и 25 марта заявку на проведения акций подала политсила «Нацкорпус». В своей заявке они указали, что участие в акции примет от 300 до 500 человек. Как известно, накануне в партии заявили, что 29 марта намерены прийти на сессию Николаевского облсовета, чтобы требовать отставки главы ОГА Алексея Савченко.

Кроме того, как анонсировал на своей странице в Facebook журналист Александр Диордиев, 25 марта состоится акция относительно отстранения от должностей на время расследования гибели Владислава Волошина чиновников ОГА, которые причастны к ситуации, которая сложилась в николаевском аэропорту. Соответствующую заявку он подал в Николаевский горсовет от общественной организации Агентство регионального развития «Причерноморье».

Также, по имеющейся у редакции информации, также заявку на бессрочную акцию протеста, которая начнется 29 марта, подали сторонники Михаила Саакашвили. Они будут требовать отставки Савченко и намерены митинговать, пока этого не произойдет.

Как известно, и.о. директора николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил жизнь самоубийством, застрелившись из боевого пистолета в воскресенье, 18 марта. А во вторник, 20 марта, под зданием Николаевской областной государственной администрации собрались сторонники отставки Алексея Савченко. По их мнению, одной из причин самоубийства Волошина могло стать то, что его склоняли подписать документы, касающиеся ремонта аэровокзала. Однако, по словам заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Валентина Гайдаржи, Владислав Волошин не подписывал никакие акты в период исполнения обязанностей директора аэропорта.

По факту гибели Волошина полицией начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство»), как того требует процедура в подобных случаях. В полиции заявили, что рассматриваются пять версий гибели Волошина: самоубийство в состоянии душевного волнения, самоубийство, совершенное в связи с профессиональной деятельностью на должности и.о. директора, самоубийство из-за взаимоотношений в семье, самоубийство из-за возможных конфликтов во время прохождения службы в ВСУ и несчастный случай при обращении с огнестрельным оружием.