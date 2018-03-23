Адвокат Титова заявил, что у его подзащитного ухудшается самочувствие: «Они хотят его сделать следующим»

Адвокат николаевского авторитетного бизнесмена Михаила Титова Сергей Войченко заявил, что у его подзащитного ухудшается состояние здоровья и он может быть следующим, кого найдут мертвым.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 23 марта, в ходе пресс-конференции для николаевских СМИ.

– У меня на руках есть вывод об ухудшении состояния здоровья Титова Михаила Николаевича. И мы подозревали, еще когда 17 числа в субботу наших клиентов сюда привезли, я заявил о том, что нам поступала информация о возможных провокациях относительно наших клиентов. Мы об этом открыто заявили. Ни один из руководителей правоохранительных органов палец об палец не ударил. И вот последствия сегодня – первый труп. Здоровье Титова также ухудшается. Они хотят его сделать следующим, и концы в воду, – сказал Сергей Войченко.

В свою очередь второй адвокат Титова Василий Калаянов добавил, что посещал Титова и у того были плохие условия в камере.

Как известно, в пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым 37-летний Дмитрий Леонов, который проходит по «делу Титова» в качестве подозреваемого.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.