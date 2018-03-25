Сводная сестра Илона Маска родила ребенка от его 72-летнего отца

Отец основателя Tesla и SpaceX Илона Маска 72-летний Эррол Маск воспитывает ребенка от своей 30-летней падчерицы Яны Безуиденхут, с которой стал встречаться после 18 лет брака с ее матерью.

Об этом сообщает «Лига.Новости» с ссылкой на Daily Mail.

Так, 25 лет назад 72-летний Маск-старший женился на Хайде Безуиденхут, у которой была четырехлетняя дочь Яна. После 18 лет совместной жизни супруги развелись. Спустя какое-то время Эррол Маск начал встречаться со своей бывшей падчерицей. Десять месяцев назад у них родился ребенок.

Отмечается, что Илон Маск пришел в бешенство, когда узнал, что у его отца и сводной сестры родился сын. По информации Daily Mail, Маск-младший перестал общаться с отцом после этого.

Сам же Эррол Маск в интервью изданию признался, что не понимает причины, по которой разозлился его сын. Он также подтвердил, что у него родился ребенок от Яны Безуиденхут, но не уточнил, что она она приходилась ему падчерицей.