Украинские IТ-шники заняли три первых места на соревнованиях НАТО Hackathon-2018

«Сегодня состоялся финал. Первое, второе и третье места заняли украинские команды. При том, что в этом году участников гораздо больше, чем в прошлом году», - заявил он.

Соревнования проходили в Черногории. Это уже третий по счету НАТО-Hackathon, и второй, в котором участвует Украина. В 2017 году в Hackathon, который состоялся в Лондоне, обе украинские команды заняли первые места. В этом году Украину представляли три команды в трех видах соревнований — coding challenge, joint challenge, modeling challenge.

«По правилам команды узнают о задании, которое необходимо решить, на месте. Дается три дня на решение задачи и создание разработки. На следующий день они делают презентацию, и жюри оценивает», — уточнил Гончар.

Представитель Офиса вице-премьера по делам евроинтеграции Денис Черный подчеркнул, что украинские команды представили инновационные идеи в контексте совершенствования Federated Mission Networking.

«Победу одержала не только украинская команда, но и руководство В/ч А2724 C4ISRUkraine и наверное все в/с части, поскольку инновационные идеи, которые были предложены украинцами по результатам Хакатона фактически воплощаются всей командой во время практического применения в построении новой архитектуры С4ISR в ВСУ», — отметил он.

Напомним, что львовский киберспортсмен Даниил «Dendi» Ишутин получил престижную награду Great Games Award.