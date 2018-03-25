Украинские интеллектуалы заявили об опасности псевдомайданов и вируса насилия в обществе

Серьезную тревогу вызывает вопрос ответственности украинского общества, в котором «бурлят древние болезни», которые не раз становились причиной национальных поражений Украины.

Об этом заявила инициативная группа «1-го Декабря», пишет «Радио Свобода».

«На наших глазах происходит очередная национальная драма, которая, казалось бы, уже никогда не должна была повториться. Речь идет о несостоятельности общества воплотить в жизнь положительные достижения своих восстаний. Достижения наших майданных побед каждый раз растрачиваются – и не только власть имущими. На смену вдохновенным Майданам, которые были порождены неповторимым народным порывом, пришли не всегда понятные акции, спланированные не очень прозрачными и не очень достойными доверия политическими центрами. И каждый раз видим попытки организовать очередной протестный «майдан», каждый раз его главари стремятся поднять народ на восстание, однако не дают себе труда объяснить, кто возьмет власть после падения нынешней, а главное – под какую программу эта новая власть будет использована. Разрушительные тенденции, очевидно, преобладают над тенденциями созидательными».

«Однако нынешняя Украина – это не островная Запорожская Сечь ХVII-ХVIII веков, а великая держава ХХI века в центре Европы. Майданы реализовали право народа не допустить преступных сценариев, но через майданы нельзя стабильно управлять государством! Майданы не являются инструментами демократии – они являются лишь свидетельством того, что демократическое развитие в государстве пробуксовывает. Народ, который знает цену собственной государственности, должен так организовать жизнь в обществе, чтобы майданы стали ненужными и были заменены хорошо организованными референдумами», - обратились интеллектуалы.

По словам авторов обращения, главная цель – сохранять государство и способствовать его развитию. А задача граждан – не допустить стихийной ли инспирированной анархии.

«Больно наблюдать, как девальвируется само название «Майдан», освященное жертвами Небесной сотни. Злоупотребление этим названием творит блеклые именные «майданы», а главное – питает героический пафос беспорядка. Поэтому каждый раз заметнее становятся «мстители» в балаклавах, которые якобы призваны «навести порядок», однако вместо этого крушат стекла и двери в судах и банках, могут бросить гранату, но прежде всего сеют вокруг вирус насилия. Как следствие, распространяется дух разрушения и охлократии. Неудивительно, что на этом фоне уже появились призывы к военному перевороту… Почему мы как народ способны были не допустить успешного воплощения геополитических сценариев Кремля снова поработить Украину, однако, похоже, оказываемся бессильными перед разрушительным сценарием развала страны изнутри?» - задали вопросом авторы обращения.

Под обращением подписались почетный президент Киево-Могилянской академии, Герой Украины Вячеслав Брюховецкий, диссидент, академик, Герой Украины Иван Дзюба, глава Украинской Хельсинской группы по правам человека Евгений Захаров, диссидент Иосиф Зисельс, правозащитник, глава украинского отделения международного ПЕН-клуба Мирослав Маринович, писатель Владимир Панченко, юрист Всеволод Речицкий, искусствовед Вадим Скуратовский, писатель Юрий Щербак, физик, экс-нардеп Игорь Юхновский, астроном, академик Ярослав Яцкив.