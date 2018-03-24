Майор Волошин, пусть земля тебе будет небом!

Фото из аэропорта "Борисполь" Только сегодня в полдень на Луганшине самые родные и близкие люди предали земле прах Народного героя Украины, майора ВВС Украины в отставке Владислава Волошина. Его жизнь трагически оборвалась в минувшее воскресенье. До этого момента я ничего не писал и ни с кем особо об этом не говорил.

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Жаркий июльский день 2017 года. Именно тогда я впервые лично познакомился с майором Волошиным, о котором знал ровно то, о чем он рассказал в интервью главному редактору Цензор.нет Юрий Бутусов.

Высокий, стройный парень с офицерской выпрямкой в шортах, футболке и солнцезащитных очках, размеренно подходил к зданию областной государственной администрации. До этого мы с Владом всего лишь дважды разговаривали по телефону. Первый мой телефонный звонок с предложением встретиться застал его по дороге из Киева в Николаев.

«Я вас не знаю и поэтому не могу вам ответить, сможем ли мы встретиться. Я подумаю и перезвоню», - именно так лаконично закончился наш первый разговор.

Позже Влад мне объяснил, почему это было именно так. Спустя несколько часов я получил от летчика, которого Следственный комитет РФ ложно обвиняет в причастности к сбитию малазийского Боинга, согласие. И уже на следующий день мы пили чай во внутреннем дворике ОГА.

Гордый и уверенный в себе парень сразу же задал вопрос, чем конкретно я могу ему помочь, но сразу же заявил, что ничего просить не будет, и просто так никаких подачек не примет. Не в его правилах.

Спустя полчаса Владислава Волошина был готов встретить в собственном кабинете глава Николаевской ОГА Олексій Савченко.

Помню, как пришлось уговаривать Влада, объясняя, что это неформальная встреча, и нет ничего зазорного в том, что "ты в шортах и футболке". Но уговорить так и не удалось. Майор-летчик спустя 40 минут уже был при параде.

Очень хорошо помню тот разговор, который Влад начал с той же фразы, как и при встрече со мной. Спустя две недели Владислава Волошина представили в качестве заместителя директора КП «Николаевский международный аэропорт».

Я не могу сказать, что мы с ним были очень близки, потому что это будет неправда. Но мы дружили. Влад бывал гостем на днях рождения у близких мне людей. Мы часто общались. В основном о разных жизненных ситуациях. У нас было желание закрутить историю с подачей иска в Европейский суд по правам человека на должностных лиц Следственного комитета РФ, которые прямо обвинили тогда еще капитана Волошина в страшном преступлении. Влад шаг за шагом шел к своей мечте – стать пилотом гражданской авиации и для него вопрос с клеветой, закрепленной в официальных документах страны-агрессора, был важен. Юридически вопрос сложный и многие из тех, кто хоть что-то понимает в юриспруденции, и ему, и мне говорили, что это практически невозможно. В итоге, сошлись на том, что будем пытаться запускать публично этот процесс через институт Уполномоченного по правам человека и дальше смотреть на развитие ситуации.

Разговаривал я с Владом и за два дня до произошедшего. Об аэропорте мы особо не говорили. Потому что после его фраз, произнесенных с улыбкой, о том, что «все идет по плану» и «в ближайшее время мы сможем принимать самолеты», продолжать тему было незачем. Вместе с тем он с неподдельной гордостью показывал мне перстень, на изготовление которого ушло несколько месяцев, и который обошелся ему в кругленькую сумму. После попрощались как обычно, но… оказалось, что навсегда… В воскресенье ошарашила новость, от которой не могу отойти до сих пор, как и многие, кто знал Влада лично.

Я не знаю, что именно заставило его совершить такой поступок. Версия, инспирированная в информпространство совершенно понятными людьми с совершенно четкими целями, мягко сказать, весьма и весьма раздута. Я знаю, какими были отношения у Влада с Алексеем Савченко. У него был «зеленый свет» по всем вопросам, в том числе, и по кадровым. Лишним подтверждением этому является появление на предприятии двух друзей-сослуживцев Влада и еще кое-кого в обход всего бюрократического бреда. Несколько недель назад был свидетелем ситуации, когда на вопросы Валентина Гайдаржи по назначению заместителей ответ был очень жесткий: «У меня договоренность с Савченко, что это моя зона ответственности». Влад рассказывал мне и о договоренностях с губернатором на данный момент (доплата к заработной плате на предприятии) и на ближайшее будущее (после получения сертификата аэродрома семья Волошиных должна была получить квартиру). Я принципиально не хочу в этом посте озвучивать какие-либо версии. Уверен, следствие даст полную картину и расставит в произошедшем все точки над «і».

И еще об одном, о чем промолчать не могу.

Называть Владислава Волошина «мальчиком» могут только те, кто не был с ним знаком и не общался лично. Если бы Вы, кто спустя сорок минут после появления информации о произошедшей трагедии, хотя бы немного имели представление, с чем Владу пришлось сталкиваться в своей жизни, о тех жизненных трудностях и переживаниях, с которыми он достойно справлялся уж точно без вашей помощи, вы бы осознавали, что называть майора Волошина «мальчиком» – это унижение. Вы в очередной раз доказали, что для вас люди, в том числе такие, как Народный герой Владислав Валерьевич Волошин, вошедший в историю страны под позывным "Грач", просто PR-повод. Низко! Владислав этого точно не заслуживает!

Влад, дорогой друг, пусть земля тебе будет небом!