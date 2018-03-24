В оккупированном Севастополе коммунальщики закрасили мурал с Путиным

В городе Севастополь (оккупированный Россией Крым) граффити на стене дома по адресу Героев Севастополя, 46, на котором был изображен российский президент Владимир Путин посреди колосящегося поля, закрашено.

Об этом сообщает издание «Примечания».

Данное граффити было нарисовано в 2014 году сразу после оккупации Крыма Россией. Оно получило известность не только потому, что стало первым масштабным изображением Путина на полуострове, но и потому, что его руки попадали четко на кондиционеры.

Так этот дом выглядит сейчас

Закрасили граффити по причине проведения капитального ремонта этого дома. Ремонтные работы фасада начались в середине февраля, и «зависли», поскольку убрать рисунок с Путиным не решались. Было решено подождать до проведения президентских выборов и закрасить граффити уже после 18 марта.

Авторы рисунка – организация «Сеть» - уже заявили, что нарисуют Путина снова. Однако не все жители приветствуют новый рисунок, поскольку «граффитисты рисуют президента некрасиво».

Напомним, ранее сообщалось, что украинские нардепы признали нелегитимными российские выборы в Крыму.