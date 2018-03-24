В украинские школы для первоклассников привезут LEGO – первый грузовик с конструкторами уже выехал

В Украине все первые классы, которые придут учиться 1 сентября, получат бесплатные наборы LEGO.

Об этом сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич на своей странице в «Facebook».

Судя по ее сообщению, это нововведение стало возможным благодаря решению датской компании подарить конструкторы украинским детям. Первый грузовик с наборами для 100 пилотных школ уже выехал из Дании и до конца месяца, если все будет хорошо, должен прибыть в Киев.

«Представьте себе, каждая школа – и в городах-миллионниках, и в горах, и на линии соприкосновения, и в селах – получит наборы LEGO «Шесть кирпичиков» и «LEGO Play Box». Есть, конечно, процедурные проблемы. Доставка планируется в течение 2018-2019 годов. В принципе, большинство наборов должны быть к 1 сентября, но доставки будут осуществляться и в течение учебного года – это связано с производственными возможностями. Реальность всегда несовершенна, особенно когда планируешь обеспечить все первые классы почти 17 тысяч школ».

«Это один из самых масштабных проектов The LEGO Foundation, и мы благодарны, что они решили поддержать новую украинскую школу и бесплатно передать свои наборы в украинские школы. Это поможет более качественно внедрять игровые и деятельностные методы обучения в образовательный процесс и станет хорошим подспорьем учителю», - написала Гриневич.

Напомним, ранее сообщалось, что проверять школы в Украине теперь будет Госслужба по качеству образования.