В Минобороны заявили, что из-за «болота» на Широком Лане привлекли к ответственности «ряд должностных лиц»

В Минобороны отрапортовали, что привлекли к ответственности ряд должностных лиц из-за «ситуации» на полигоне «Широкий Лан».

Об этом сообщается на сайте министерства обороны Украины.

В сообщении не уточняется, кого именно привлекли к ответственности за то, что лагерь на полигоне опять превратился в болото.

«По итогам назначенного и проведенного расследования по ситуации, сложившейся в межвидовом центре подготовки воинских частей и подразделений на полигоне «Широкий лан», решением Министра обороны Украины привлечены к ответственности ряд должностных лиц», - сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее были опубликованы фото, на которых видны ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан». Военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена. Военная прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим, прибывающим на полигон.

Аналогичная ситуация, когда военным на этом полигоне пришлось жить в грязи, сложилась в 2016 году. Весной 2017 года началось строительство военного городка, которое сейчас продолжается.

А 13 марта на полигоне вспыхнула армейская палатка. В результате пожара один военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады погиб, еще семеро – получили ожоги разной степени.