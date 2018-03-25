В тернопольском ресторане поляк сжег Герб Украины – его мать подарила новый символ в знак примирения

В Тернополе жительница Польши подарила местному ресторану новый Герб Украины. Предыдущее резное изображение герба сжег ее сын.

Об этом сообщает издание «Овод».

Ранее в тернопольском ресторане 19-летний поляк, студент местного вуза во время отдыха с друзьями публично сжег в камине стилизованное изображение Герба Украины, которое украшало стену зала. После этого поляка выслали из Украины с запретом въезда на три года.

Женщина приехала в Украину специально, чтобы выразить сожаление о необдуманном поступке сына и повесить государственный символ на место. Вырезанный из дерева герб за свои деньги она заказала у тернопольских мастеров.

Также женщина отметила, что герб как для поляков, так и для украинцев имеет большое значение и между украинским и польским народом должна быть дружба. Мать также подчеркнула, что парень жалеет о своем решении и так как сам не может исправить ошибку, то попросил об этом ее.

- Мы впечатлены таким поступком. Это поступок матери, которая переживает за поступки сына, - говорит владелец заведения Олег Макогон.

Напомним, ранее сообщалось, что польские националисты сожгли под посольством Украины в Варшаве фотографии Бандеры.