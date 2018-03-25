После зимы на десятке отремонтированных улиц Николаева появились дефекты – ДЖКХ требует от подрядчиков их устранить

Фото: архив Департамент ЖКХ Николаевского горсовета направил письма подрядным организациям, которые в прошлом году занимались ремонтными работами дорог города, с требованием устранить появившиеся дефекты.

Об этом ДЖКХ сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что специалисты управления по контролю за ремонтом, реконструкцией, строительством, газификацией коммунальных объектов и жилья при департаменте жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета с участием представителей подрядных организаций провели обследование технического состояния дорожного покрытия после зимнего периода 2017-2018 года.

«Уже составлен предварительный перечень дефектов, которые должны быть устранены в соответствии с гарантийными обязательствами. Гарантийный срок на капитальный ремонт дорог – 3 года, текущий – 1 год. В настоящее время это пока 18 объектов. По всем выявленным недостаткам, которые возникли в гарантийный срок направлены письма - требования. При наступлении благоприятных погодных условий работу по техническому обследованию будет продолжено. Надеемся, что предприятия ценят свое реноме и выполнят гарантийные обязательства», – говорится в сообщении ДЖКХ.

Письма направлены ООО «Николаевавтодро», ДП «Лидер», ООО «Ника-Дорбуд» и ООО «СК «Дорлидер».

Стоит отметить, что гарантийные работы предприятия-подрядчики должны выполнить до 1 июня текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за ₴1,5 миллиона продержался три месяца.

После чего в Николаевском городском совете решили активизировать работу по контролю работы фирм, недобросовестно выполняющих подряды за средства городского бюджета, и снова заговорили о списке недобросовестных подрядчиков.