В США сотни тысяч людей вышли на «Марш за наши жизни» и призвали усилить контроль над оборотом оружия

В пятидесяти штатах США люди вышли на марши с требованием усилить контроль над оборотом оружия в стране.

Об этом сообщает Интерфакс.

Так, акции протеста под названием March For Our Lives (англ. «Марш за наши жизни») прошли под лозунгами необходимости ограничения оборота оружия в США.

Больше всего на них вышло людей в Нью-Йорке - более 150 тысяч человек. На пути демонстрантов были установлены несколько сцен, на которых выступали артисты и активисты.

«Вы должны знать, когда начнется революция ... Сегодня в Нью-Йорке уже 150 тысяч человек вышли на улицы ради мира», - написал мэр Нью-Йорка Де Блазио в своём Twitter.

Aerial footage shows the turnout at various March for Our Lives across the US today https://t.co/50KflY3S4X pic.twitter.com/MVxCufnaIQ — CNN (@CNN) 24 марта 2018 г.

Позднее он уточнил, что всего к акции присоединились 175 тысяч человек.

Также многотысячные акции прошли в Бостоне, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Далласе, Новом Орлеане, Вашингтоне и других городах. Всего организаторы движения анонсировали около 800 маршей по всем 50 штатам страны. Несколько сотен крупнейших городов Канады - Торонто и Монреаль - поддержали акцию и вышли на улицы с подобным маршем.

Отмечается, что на марш с требованием усилить контроль над оборотом оружия вышли и жители города Паркленд, где 14 февраля в одной из школ 19-летний парень устроил стрельбу.

Ранее сообщалось, что в США дети, выжившие во время стрельбы в школе в штате Флорида, вышли на митинг с требованием усилить контроль за продажей и использованием оружия. Также на традиционной церемонии кинопремии Оскар-2018 известные актеры примут участие в акции против свободной продажи оружия в стране.