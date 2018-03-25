В апреле и мае у украинцев будет 21 выходной день

В апреле и мае украинцы будут отдыхать 21 день.

Об этом свидетельствует календарь выходных дней, разработанный Министерством социальной политики и утвержденный Кабмином.

В апреле выходных дней будет 11. Пасха в 2018 году в Украине приходится на 8 апреля (воскресенье), поэтому выходной переносится на понедельник, 9 апреля.

Кроме того, выходным будет и понедельник, 30 апреля, поскольку нерабочий день 1 мая выпадает на вторник. Вместе с субботой-воскресеньем украинцы будут иметь четыре выходных подряд. Правда, 30 апреля предстоит отработать в субботу, 5 мая.

В мае выходных дней будет 10. Кроме 1 мая выходным будет еще и 9 мая, День победы, который припадает на среду. Также на 28 мая (понедельник) – переносится праздник Троицы.