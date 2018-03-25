У Николаевской ОГА снова митинговали за отставку Савченко и расследование смерти Волошина

В воскресенье, 25 марта, у здания Николаевской областной государственной администрации вновь собрались сторонники отставки Алексея Савченко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Волошин 18 марта застрелился в своей квартире.

Так, организаторы митинга требуют, чтобы правоохранительные органы провели тщательное и справедливое расследование смерти летчика Волошина. Также они хотят, чтобы главу Николаевской ОГА Савченко временно отстранили от должности, до конца расследования.

По словам Александра Диордиева, Савченко в Николаевскую область «пришел, приведя с собой и прокуроров и силовиков».

- Савченко в свое время пришел на волне борьбы с коррупцией. Он пришел сюда с одной целью, как нам это думалось, как человек незаангажированный, который мог бы бороться с николаевским криминалитетом. Криминалитет вроде как сейчас по судам тягают, вместо этого у нас остался этот монстр, который фактически имеет те же самые связи во всех структурах и органах, тот же самый контроль за депутатами, за районными администрациями, за коммунальными предприятиями, тендерами и так далее. Мы получили фактически то же самое, только вид сбоку, - выступил он.

Он уверен, что смерть летчика Волошина связана с деятельность Савченко и хочет, чтобы к пяти версиям, которые рассматривает следствие, добавили версию о превышении служебных полномочий чиновниками обгосадминистрации, которые вмешивались в работу коммунального предприятия. Среди них: Фёдор Барна, Валентин Гайдаржи, Юрий Гранатуров и нардеп Давид Макарьян.

Также организаторы митинга предложили пришедшим выбрать несколько человек, которые будут составлять все необходимые запросы в партии и администрацию президента с той формулировкой, которая их интересует.

Ирина Абрамова Денис Янтарь Александр Диордиев

На собрании также выступила член общественного совета при губернаторе Ирина Абрамова, которая сообщила, что они требуют провести служебное расследование, на время которого отстранить Савченко от занимаемой должности. Пришедшие на митинг члены Правого корпуса и Национального корпуса заявили, что придут к зданию в четверг, 29 мая, и позовут своих соратников из других областей для того, чтобы добиться честного и справедливого расследования гибели летчика.

В свою очередь Евгений Воловой сообщил, что вопрос об отстранении Савченко возник еще до смерти Волошина, а множество ошибок, которые допустил глава Николаевской ОГА нельзя забыть.

- Отставка - это политическая ответственность, которую он должен лично понести за то, что сделал в этом городе и с нашей областью. Все довольны областными больницами? Все довольны областными дорогами? Все наблюдают какие-то инфраструктурные прорывы за последние два года в области? Нам есть чем гордиться откровенно? Или мы откровенно пасем задних в этой стране? - возмутился он.

В завершение митинга двое мужчин с трафаретами самолетиков и белой краской отпечатали их на ступеньках ОГА. Они хотели нарисовать один на дверях, однако полиция не дала им этого сделать.

Также Диордиев предложил пускать в Савченко самолетики на официальных мероприятиях, «без лозунгов и насильства». Остальным предложили оставить свою подпись в поддержку их требований.

Ранее сообщалось, что в Николаеве общественники и представители партий митинговали за отставку главы ОГА Савченко, а Нацкорпус заявил, что придут на сессию Николаевского облсовета требовать отставки Савченко.