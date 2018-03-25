«Имя героя цинично используется», – глава Витовской РГА считает, что за счет шума вокруг смерти Волошина с Савченко сводят счеты

Александр Демчук Глава Витовской РГА Александр Демчук считает, что «шумиха» вокруг смерти летчика Владислав Волошина обусловлена сведением счетов с главой Николаевской облгосадминистрации Алексеем Савченко.

Такое мнение он выразил на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что Владислав Волошин 18 марта застрелился в своей квартире.

Так, Демчук написал, что выражая своё мнение, идет «против раскрученной версии о «убийце» губернаторе».

«Я позволю себе задать вопросы, на которые каждый из нас может сам себе ответить. Если бы вы были губернатором и хотели «мутки» в аэропорту, вы бы поставили для этих целей директором «своего проверенного человека» или незапятнанного Народного героя АТО?»

«Если бы ваш друг сказал вам, что собирается, уже как неделю, покончить жизнь самоубийством, ваши действия были бы: а) стучать во все «колокола» родственникам, друзьям, сослуживцам, знакомым, психологам, выставить переписку и показать обществу, что из-за давления главы ода человек готов покончить с жизнью. Все эти действия могли бы спасти ему жизнь как вы считаете?! или б) молчать, подливать «масла в огонь» и ждать когда это может произойти дабы выставив после смерти переписку свести счёты (у каждого свои) с ненавистным головой ОГА обвинив его в смерти героя. Что к большому сожалению и произошло», - написал Демчук.

Также он призвал людей задуматься о том, кому может быть выгоден этот скандал и приложил к посту результаты соцопроса, иллюстрирующие предпочтения людей на выборах в Верховную Раду.

«Давайте, чтобы мы в своей борьбе за власть не привели к этой власти украинофобов, которые оставят нас без Родины как 100 лет назад! Народному Герою светлая память и прости нас за то, что твоё имя так цинично используется. Честь имею!» - подытожил глава Витовской РГА.

Ранее сообщалось, что в Николаеве общественники и представители партий митинговали за отставку главы ОГА Савченко, а Нацкорпус заявил, что придут на сессию Николаевского облсовета требовать отставки Савченко.