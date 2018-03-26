Турецкие коммунальщики создали музыкальный коллектив и играют черенками от метел на мусорных баках

Tin Band В Турции мусорщики создали музыкальный коллектив и играют на мусорных баках и других приспособлениях.

Об этом сообщает телеканал NTD.

По словам руководителя оркестра Tin Band Йильмаза Эти, они играют на придуманных ими инструментах.

- Барабанные палочки сделали из черенков для мётел. Наши ударные инструменты — это контейнеры для мусора разных размеров. Сначала мы репетировали и слушали, какие получаются звуки, - рассказал он.

Отмечается, что год назад коллектив дал свой первый концерт и с тех пор постоянно репетирует, чтобы развиваться и дальше.

- Например, мы взяли металлические перила и сварили их. Этот инструмент издаёт звук колокола. А вот тот контейнер — позади меня — тоже хорошо звучит, - отметил Йильмаз.

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