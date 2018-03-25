В Минске в честь Дня воли люди вышли на митинг - милиция задерживала и арестовывала оппозиционеров

В Белоруссии в воскресенье, 25 марта, в День Воли, посвященный 100-летию независимости Белорусской народной республики, люди вышли на митинг.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, впервые за время правления Александра Лукашенко власти официально разрешили митинг и концерт в центре Минска.

В то же время сообщается о десятках гражданских активистов, которые собирались провести шествие в центре города и были задержаны. Инициатором несогласованной акции выступал оппозиционер Николай Статкевич.

По данным правозащитной организации Вясна, всего задержано до 50 человек, в том числе около 10 наблюдателей самой Вясны, а также четверо журналистов Белсат.