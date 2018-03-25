Впервые в истории самолет совершил беспересадочный рейс продолжительностью 17 часов

Авиалайнер Boeing 787-9 Dreamliner австралийской компании Qantas впервые в истории совершил беспересадочный рейс из Перта в Лондон.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на ВВС.

Если в 1947 году для того, чтобы преодолеть расстояние в 14 498 км (9 009 миль) требовалось четыре дня и семь остановок, то теперь авиалайнер сделал это за 17 часов и без пауз. Аналогичный рейс, но с пересадками, длится на несколько часов больше.

Отмечается, что авиалайнер оснащен функциями, которые обеспечивают улучшенное качество воздуха и низкий шум в салоне для того, чтобы свести к минимуму дискомфорт долгого перелета.

Сами пассажиры отметили, что перенесли полет легко и чувствуют себя прекрасно.

Ранее сообщалось, что украинский самолет совершил аварийную посадку в Тбилиси.