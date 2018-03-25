Кому выгодно самоубийство Волошина?

Владислав Волошин «Cuiprodest?»- с латинского «кому выгодно». Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.

Когда погибает 29-летний мужчина в рассвете сил – это трагедия. Когда это случается от собственноручного выстрела – катастрофа. Так ушёл герой АТО Владислав Волошин, который на то время руководил Николаевским международным аэропортом.

Фатальному дню предшествовала череда событий, в которой замешаны бывшие руководители аэропорта.

Летчик-герой

Владислав Волошин выбрал жизненный путь настоящего мужчины – он был пилотом штурмовика Су-25, на котором совершил 33 боевых вылета. Этот человек прославился стальными нервами и характером. Представьте: в августе 2014 года его штурмовик сбивают во время ударов по российским десантникам под Новокатериновкой. Владислава спасло катапультирование, правда, приземлился он на территории, занятой вражескими силами. Далее – героическое возвращение к своим мимо блокпостов террористов.

Что могло заставить такого человека покончить жизнь самоубийством?..

Несколько десятков тысяч гривен в рюкзаке и 700 тысяч – в кабинете

«Николаевский международный аэропорт» находится в коммунальной собственности. Его директором с приставкой «и.о.» Волошин пробыл совсем короткий срок. О назначении огласили 3 января 2018 года. Тем более странными выдаются слова отдельных «коллег», о которых сообщали местные СМИ, мол, в последнее время он находился в, цитируем, «угнетенном состоянии и высказывал тревожные намерения». Развязку этой шокирующей гибели стоит искать на шаг раньше, в задержании при попытке дачи взятки предшественника Волошина на должности директора аэропорта Михаила Галайко.

Напомним, в конце прошлого года разразился скандал, когда Галайко задержали прямо в кабинете главы Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко. Тот предложил 2,5 млн. грн за продление трудового контракта и в качестве «доказательств» серьезности своих намерений, принес «налом» 700 тыс. грн (оставшаяся сумма от 2,5 млн была обещана после Нового года).

Во время дачи взятки, Михаила Галайко под ОГА ждал в автомобиле его заместитель Максим Карпин. Во время обыска в салоне авто последнего нашли несколько десятков тысяч гривен. Что это за деньги, которые были уложены в рюкзак, Карпин объяснить правоохранителям отказался. Это подтверждает обвинение, от имени которого на судебном заседании по этому делу выступал прокурор Демида. А наш источник, который пожелал оказаться неназванным, сообщает, что эту сумму Карпин украл у Галайко, быстро сориентировавшись по обстоятельствам. Такая «наглость» зама стала большой неожиданностью даже для начальника.

Через два дня после ареста состоялся суд, на котором Галайко арестовали на 2 месяца. Но уже 3 января он внес требуемые 2,5 млн грн залога и вышел из СИЗО. Карпин же проходит по делу в качестве свидетеля.

Давление и переписка

Галайко знал, зачем пришел к Савченко просить о продолжении полномочий. Как расскажет потом прокурор Демида, бывший директор аэропорта получил 2,5 млн грн «отката» от фирмы «Автомагистраль-Юг» за подписание актов выполненных работ по взлетной полосе. Но вот незадача – контракт у Галайко заканчивался, его продлить мог только глава ОГА Савченко. Тем временем «обязательства», так щедро оплаченные фирмой, выполнены тоже не были, к тому же план по продлению контракта на должность директора аэропорта тоже провалился, благодаря действиям Алексея Савченко. Что было делать Галайко и его заму Карпину?

Вполне возможно, как Галайко, так и Карпин мог оказывать давление на Волошина с целью подписания акта выполненных работ для фирмы «Автомагистраль-Юг». Потому- то и указывали коллеги последнего, уже после самоубийства Владислава, что в последнее время тот находился в угнетенном состоянии. Впрочем, и причины становятся вполне понятны, ведь принципиальный, честный офицер очень мешал теневым схемам Галайко и Карпина, так как они все равно хотели завести свою компанию на тендер по светосигнальному оборудованию, где их фирма бы победила на и получила бы более 60 миллионов гривен, а по сути по этой схеме минимум половина бюджетных денег были бы «украдены». Волошин зная о этой «схеме» конечно отказывался подписывать документы, что составляло ещё больше трудностей для Галайко и Карпина. Не сговорчивый Волошин начинал очень сильно мешать и раздражать подельников, поэтому по указанию Галайко, Карпин «подружиться» с Волошиным, о чем свидетельствует переписка в приложении «Встретиться попить пиво», а в какой-то момет, возможно, начал угрожать и давить на летчика, убеждая его, что «мы в одной лодке» и тд.

Эта печальная история не будет раскрыта без еще одного интересного «персонажа».

Её имя — Татьяна Локацкая, именует себя журналистом, юристом, является бывшим членом партии регионов, о чем свидетельствует удостоверение, попавшее к нам редакцию. В Facebook выступает активным комментатором самоубийства Волошина и всего, что окружает эту катастрофу.

По информации нашего источника, у Локацкая «близкие отношения» с Карпиным. Вот, например, их общая фотография от 29 декабря, на следующий день после того, как правоохранители задержали Галайко, а в рюкзаке самого Карпина нашли украденные денежные средства, у своего шефа, предназначенные для передачи взятки.

— Судя по новостям, мы сейчас задержаны, — иронизировала Локацкая, в декабре, к комментариям этого фото в Facebook . А в марте быстро нашла «виновных» в самоубийстве Владислава Волошина, спустив всех собак на главу ОГА Савченко и конечно же неплохо себя пропиарив . Хотя в в январе месяце, ей было уже абсолютно «не жалко Волошина», для Татьяны он уже «не герой», судя по её постам во всё той же социальной сети Facebook.

И не мудрено, если составить простейшую логическую цепочку: «Автомагистраль-Юг» — 2,5 млн грн – Галайко – рюкзак Карпина украденные тысячи гривен — задержание Галайко – милое фото с Карпиным… И да, Локацкая сделала предсмертную переписку Карпина с Волошином достоянием общественности, так долго хранившим её в телефоне возлюбленного:

«Макс, я уж 100% знаю, что и тебе я не нужен», — пишет Волошин Карпину после того, как получил от него «Тебе помогу».

«В том то и дело. У вас есть вы», — добавлял Владислав, так и не поверив Карпину, что они якобы в одной лодке. «Может, и не понял… Я много пока в этой жизни не понимаю», — писал Карпину Владислав Волошин.

В лицемерии фигурантов этой истории сомневаться не приходится. Остается последний вопрос к журналисту Локацкой: если у нее был доступ к частной переписке Карпина с Волошином, и усматривалась потенциальная угроза жизни боевого офицера, как сейчас подается ситуация в социальных сетях, почему она раньше не выложила переписку в публичный доступ и не начала бить в колокола? Возможно, Владислав остался бы жив..???

Так всё же вернёмся к вопросу » Кому выгодно?»

Выгодно Голайко и Карпину, Волошин был не сговорчив и знал о теневых схемах с тендерами по аэропорту.

Выгодно Лохматову и Локацкой, которые получили «заказ» от «заинтересованных лиц», чтобы развивать «зраду» вокруг губернатора Савченко, требуя немедленной смены руководства ОГА и расставления «своих людей».

Выгодно ещё многим персонажам, фамилии которых будут озвучены немного позже…

Продолжение следует…