Пять судей Апелляционного суда Николаевской области подтвердили соответствие занимаемой должности

В пятницу, 23 марта, 36 судей апелляционных судов из 53, которые были предназначены для прохождения последнего этапа квалификационной процедуры, подтвердили соответствие занимаемой должности и продолжат работать.

Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По 16 судьям объявлен перерыв, по одному - прекращено квалификационное оценивание.

Стоит отметить, что в списке прошедших оценивание числится пять судей из Николаевской области: Гулий Владимир Петрович, Куценко Оксана Васильевна, Маркова Татьяна Александровна, Миняйло Николай Павлович и Чебанова-Губарева Наталья Валентиновна.

Напомним, что в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует провести в Николаевской области квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности 16 судей.