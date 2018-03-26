На Еланеччине жители села перекрыли трассу Н-14 с требованием отремонтировать дорогу

Утром в понедельник, 26 марта, жители села Воссиятское на Еланеччине перекрыли трассу Н-14 «Кропивницкий-Николаев» с требованием отремонтировать дорогу.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, люди требуют отремонтировать дорогу на трассе государственного значения и залатать ямы, которые на некоторых участках достигают метра глубины. Несколько десятков человек ходят по пешеходному переходу, время от времени пропуская легковые автомобили.

Спустя час после перекрытия, на дороге уже собралась очередь из грузовиков, однако жители села не собираются прекращать акцию, пока к ним не приедет руководство области.

Ранее сообщалось, что николаевец поделился впечатлениями от езды по трассе Николаев-Кропивницкий.