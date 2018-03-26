«Стоит строить такую ​​вышку с нуля в другой локации», - министр спорта Украины о трамплине для фристайла в Николаеве

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов считает, что лучше не реконструировать аварийную вышку для фристайла в Николаеве, а построить новую базу и в другом месте.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, это связано с тем, что состояние воды в реке оставляет желать лучшего.

«Однако, кроме аварийного состояния вышки, есть большие проблемы со сточными водами в месте, куда идет прыжок. Поэтому, возможно, стоит строить такую ​​вышку с нуля в другой локации. Так или иначе - ответственное решение о дальнейшей судьбе объекта должен принимать местные власти», - написал Жданов.

Также, он сообщил, что министерство спорта будет «создавать условия для развития фристайла в Буковеле»:

«Там планируем строительство современного спорткомплекса для зимних видов спорта. Соответствующие средства в размере 50 миллионов гривен предусмотрены в бюджете Минмолодежииспорта, как субвенция на 2018 год».

В частности, в понедельник 26 марта министр спорта осмотрел трамплин для летнего занятия фристайлом в Николаеве и заявил, что прыгать в воду, которая вся цвете от химии опасно для здоровью спортсменов.

«Он в запущенном состоянии, на реконструкцию трамплина по предварительным оценкам местных властей потребуется около 20 миллионов гривен. Но, как и говорил перед этим, есть еще другая большая проблема - уровень загрязнения канала сточными водами. Это видно невооруженным глазом, вода вплоть цветет от химии. Прыгать туда спортсменам, особенно детям начинающим, для которых рассчитан трамплин, пока просто опасно для здоровья. Почему об этом в многочисленных «расследованиях» о ситуации на трамплине, которые разгонялись в СМИ и соцсетях после Олимпиады, никто не беспокоился», - написал Жданов.

Напомним, что на Зимней олимпиаде 2018 года единственную медаль Украине принес николаевец Александр Абраменко. А на многомесячную олимпийскую подготовку николаевского фристайлиста Александра Абраменко, проходившую на зарубежных сборах, было выделено 3,7 миллиона гривен, тогда же Игорь Жданов сообщал, что разрушенный трамплин в Николаеве не имел никакого отношения к олимпийской подготовке Абраменко.