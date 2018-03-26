Волошин не подписывал акты выполненных работ, которые проводил «Житлопромбуд-8» в николаевском аэропорту, - полиция

И.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин не подписывал акты выполненных ремонтных работ, которые проводились в аэропорту фирмой «Житлопромбуд-8».

Об этом в ходе брифинга о ходе расследования гибели Владислава Волошина, который состоялся 26 марта, заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Юрий Мороз.

– В конце декабря у нас было событие, когда на даче взятки был задержан бывший директор «Николаевского международного аэропорта». После открытия уголовного производства была внесена еще одна дополнительная квалификация – 191 («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»), и в рамках расследования возможных фактов хищения в «Николаевском международном аэропорту» назначен ряд экспертиз, в том числе и по работам, которые проводились в самом помещении аэропорта, которые на сегодняшний день не закончены, экспертизы не закончены. То есть Влад не имел возможности подписать эти акты. И до окончания этих проверок у него не было никакой возможности каким-то образом влиять или способствовать той или иной структуре не было, – сказал Мороз.

Кроме того, начальник ГУ НП в Николаевской области отметил, что с «Житлопромбуд-8» был ранее подписан только договор на проведение противоаварийных работ.

– Что касается работ в самом помещении аэропорта, вы помните, что компания, которая проводила эти работы, заключила договор в лице одного из заместителей, на тот момент с руководителем николаевского аэропорта о проведении противоаварийных работ. Других договоров на ремонт самого здания аэропорта ни на то время, ни на сегодняшнее не было. Именно сейчас это и является одним из объектов исследования в указанном уголовном производстве, – добавил Мороз.

Также, по его словам, в связи с гибелью Владислава Волошина был допрошен и глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, и никаких угроз в адрес Волошина от Савченко не поступало.

– Будучи допрошенным, глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, показал, что он имел с Волошиным только рабочие отношения, которые заключались именно в предоставлении помощи ему, как технических разрешений для получения сертификата аэропорта. Никаких угроз, никаких принуждений для подписания тех или иных документов никогда не было, – заявил начальник ГУ НП в Николаевской области.

Напомним, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи заявил, что «актов выполненных работ в аэропорту не было», и соответственно об их подписании речи быть не может.