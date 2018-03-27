Судебная независимая экспертиза Украины открыла филиал в городе Николаев

С января 2018 года в городе Николаев работает филиал Судебной независимой экспертизы Украины. И теперь получить заключение судебного эксперта стало намного проще.

Об этом идет речь в сообщении филиала.

По словам руководителя филиала Сергея Николайчика, его деятельность, в первую очередь, направлена на предоставление возможности судьям, отдельным юридическим и физическим лицам николаевского региона в сжатые сроки проводить независимые исследования по вопросам, возникающим в судебном процессе или в повседневной жизни и требующим применения специальных знаний.

- Обратившись в Судебную независимую экспертизу Украины, вы можете получить консультацию или провести не только судебную экспертизу, но и ряд других исследований. Например, тест ДНК, оценка имущества, инвентаризация недвижимости, анализы воды и грунта, измерения электромагнитного излучения и радиации, техническое обследование и другие, - отметил руководитель филиала.

Судебная независимая экспертиза Украины - одна из передовых негосударственных специализированных экспертных организаций в Украине. Основана в 2009 году в Киеве. Исследования проводятся по всей территории Украины. В городах: Киев, Одесса, Чернигов, Николаев, Кировоград, Житомир, Черновцы, Хмельницкий - открыты стационарные отделения.

Все судебные эксперты Судебной независимой экспертизы Украины имеют Свидетельство Министерства юстиции Украины о присвоении соответствующей квалификации судебного эксперта и внесены в единый Реестр аттестованных судебных экспертов. Работы по проведению судебных экспертиз и экспертных исследований выполняются в полном соответствии с действующим законодательством Украины и нормативно-правовыми актами Министерства юстиции Украины.

Филиал находится по адресу: г. Николаев, ул. Садовая, 3в, офис 24. В отделении филиала вы можете получить необходимые консультации, а так же подать документы для проведения судебной экспертизы или другого вида исследования. Прием граждан осуществляется по предварительной записи. Свои вопросы присылайте на ящик mk@ekspertiza.com.ua, звоните непосредственно на бесплатную горячую линию 0 800 301 448 или по номеру (0512) 70-12-77. Вы можете заказать звонок на сайте https://ekspertiza.com.ua и с Вами свяжется специалист.