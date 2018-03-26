Сенкевич подал в Центральный райсуд иск с просьбой немедленно восстановить его в должности

Александр Сенкевич Экс-мэр Николаева Александр Сенкевич во вторник, 20 марта, подал заявление в Центральный райсуд Николаева, с просьбой принять дополнительное решение суда по делу об его к Николаевскому горсовету.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Центральном райсуде Николаева.

Так, Сенкевич обратился к суду с просьбой немедленно ввести в действие решение суда о его восстановлении в должности. В ответе на его заявление указывается, что это возможно в том случае, если в решении не был указан механизм его выполнения.

Таким образом, на 15:00 четверга, 29 марта, назначено судебное заседание по принятию дополнительного решения суда по заявлению Сенкевича.

Ранее сообщалось, что судья Центрального районного суда Наталья Черенкова удовлетворила иск бывшего городского головы Николаева Александра Сенкевича к Николаевскому городскому совету об отмене решения о прекращении его полномочий.