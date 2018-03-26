В Малайзии за фейковые новости в СМИ намерены сажать в тюрьму на 10 лет

В парламент Малайзии внесен законопроект, согласно которому фейковые новости будут объявлены вне закона, а их публикация будет караться большими штрафами и даже тюремным заключением до 10 лет.

Об этом сообщает Reuters.

Автором законодательной инициативы стал премьер-министр Малайзии.

Согласно законопроекту, каждый, кто опубликовал или будет публиковать неправдивые новости, может столкнуться со штрафом до 500 тысяч рингитов (почти 130 тысяч долларов), или же попасть за решетку на срок до 10 лет.

Любопытно, что законопроект не обходит вниманием и иностранные СМИ, которые публикуют неправдивые новости о гражданах Малайзии.

Оппозиционные законодатели поставили под сомнение необходимость такого закона, утверждая, что правительство уже обладает широкими полномочиями в отношении свободы слова и средств массовой информации.