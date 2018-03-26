«Будет установлен диагноз»: К концу 2018 года Николаеву обещают результаты программы «Развития устойчивой городской мобильности»

К концу 2018 года, по программе «Развития устойчивой мобильности Николаева» город должен получить данные о мобильности, замеры пассажиропотоков, транспортную модель Николаева, схему оптимизации маршрутов общественного транспорта и многое другое.

Об этом стало известно в понедельник, 27 марта, в ходе стартовой презентации проекта разработки Плана устойчивой городской мобильности Николаева.

Так, по словам менеджера проекта Артема Полюха, будет проведен ряд исследований - дорожной сети, а именно светофоры, пешеходные переходы, маршруты, остановки, результаты опросов по мобильности населения (кто, куда и зачем едет – будут опрошены 5 тысяч горожан), исследование наполнения, исследования по пассажиропотоку (количество пассажиров, которые входят и выходят на каждой конкретной остановке, в этом поможет мобильное приложение). Также, в ходе программы будет проведен аудит безопасности дорожного движения.

Александр Садыков (не назначенный транспортный вице-мэр) и депутат Сергей Исаков

Что касается данных о пассажиропотоке, которые необходимы при расчете справедливого тарифа на пассажирские перевозки, то их исследование будут проводить с помощью мобильного приложения TransitWand, в котором николаевцы должны будут отмечать остановки на которых заходят и выходят, в частности приложение поможет вычислить самые «активные остановки».

Дмитрий Беспалов В общей сложности, со слов директора «А+С Україна» Дмитрия Беспалова данный проект послужит неким «доктором», который установит диагноз городу и поможет в дальнейшем решить различные транспортные проблемы:

- Будет установлен диагноз, чем больна нынешняя транспортная система города, где у нее «узкие места». Это безусловно будет протокол лечения, мы действительно, много времени уделяли тому, как будем диагностировать заболевание, но это не есть самоцель, Николаеву это не нужно.

Кроме этого, к концу года Николаеву предложат схему оптимизации маршрутов общественного транспорта и очередность ее реализации, а также постараются запустить несколько пилотных маршрутов (как это было в Киеве, после разработки «А+С Україна» транспортной модели Киева, – ПН), «чтобы люди уже в этом году начали пользоваться маршрутами, которые они очень давно ждут».

Также, пришедших представителей фирм-перевозчиков интересовал вопрос, касательно Европейского инвестиционного банка, который согласовал кредитный транш Николаевскому горсовету на приобретение 46 автобусов средней вместимости.

– Они для себя сами сделали какую-то стратегию, выбрали направление, куда поставить эти автобусы, как они будут работать. Может быть, тогда и не нужен этот План? Если все решено..., - отметил один из представителей перевозчиков.

В свою очередь, Дмитрий Беспалов напомнил, что подвижной состав – это всего лишь инструмент, которого на сегодняшний момент еще нет, а распределять его нужно будет на основании транспортной модели туда, где он принесет наибольшую пользу.

Как известно, разработка транспортной стратегии была заложена в программу «О развитии устойчивой городской мобильности», над которой работал Моляка. Она была принята перед утверждением бюджета Николаева на 2018 год. Эта программа предусматривает решение вопроса пассажирских перевозок, развитие водного и электротранспорта, разработку планов по оптимизации парковки частных транспортных средств такси и комплексных схем организации дорожного движения. Общая сумма на реализацию данной программы составляет 6,4 миллионов гривен, на 2018 год в бюджете заложено 4,4 миллиона гривен и еще два миллиона на 2019 год.

По результатам открытых торгов на услугу «Разработка Плана устойчивой городской мобильности города Николаева» 7 марта исполнительный комитет горсовета подписал соответствующий договор с компанией «А+С Украина», которая за это получит 3 миллиона 750 тысяч гривен.