На Николаевщине сильный туман - водителей просят быть предельно осторожными на дорогах

На территории Николаевской области сильный туман и ограниченная видимость.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

Температура воздуха от +2°С до +8°С, также возможны осадки в виде дождя.

В свою очередь Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к участникам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, допустимых скоростных режимов и держать дистанцию.

Напомним, что в Вознесенске ранним утром 26 марта спасателям пришлось техникой вытаскивать автобус с пассажирами, который застрял в замершей яме.