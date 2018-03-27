Николаевский вуз предложил абитуриентам достойно заработать на учебу и на жизнь по модели немецких вузов

23 марта в Международном классическом университете имени Пилипа Орлика прошёл День открытых дверей. Преподаватели вуза, вместе с абитуриентами, пытались расставить жизненные приоритеты:

1. ВЫБОР ПРОФЕССИИ.

Чтобы сделать его правильным, необходимо проанализировать варианты: поработать с психологом, литературой, посетить вузы, агентства по трудоустройству, посмотреть фильмы о разных профессиях и, обязательно, пройти тестирование на профориентацию.

2. ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ ИЗБРАННОЙ ПРОФЕССИИ.

Обучение на бюджетных местах является выбором большинства абитуриентов. Однако количество бюджетных мест в вузах на престижных специальностях невелико и имеет тенденцию к сокращению. Иногда абитуриенты поступают в учебное заведение ради стипендии, загоняя себя, таким образом, в ловушку. В результате человек не хочет заниматься «не своим» делом и пополняет ряды безработных или ищущих пути переквалификации.

3. ДОСТУПНЫЕ ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ «СВОЕЙ» ПРОФЕССИИ.

В университете имени Пилипа Орлика абитуриентам предложили модель дуального образования (объединение с реальной практикой), широко используемую немецкими вузами. Университет, дважды в год, в каникулярное время и время практики, проводит стажировки студентов. При этом студенты получают не только практические навыки, но и реальные денежные средства. Минимальная заработная плата студента, во время стажировки, составляет 10 000-12000 гривен в месяц. Если учесть, что время стажировки составляет от 4 до 5 месяцев в год, то реальный круглогодичный доход студента в месяц составляет порядка 5000 гривен.

Такая оплата значительно превышает любые вузовские стипендии, а предложенная модель обучения позволяет не только беспроблемно совмещать учебу с работой, но и зарабатывать на оплату за обучение, быть финансово независимым от родителей.

Официальные договора о стажировках, добросовестные работодатели, хорошие условия работы и реальный производственный опыт в европейских странах являются гарантией высокопрофессиональной подготовки специалистов, достойного трудоустройства и карьерного роста будущих выпускников. Таким образом университет воспитывает у студентов навыки практической самореализации, а не комплекс «содержанца» за счет бюджетных средств, создает возможности для самореализации молодежи в реальных экономических условиях,- сообщили в пресс-центре университета.