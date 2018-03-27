В Николаеве суд оправдал обвиняемых в мошенничестве на ₴150 тысяч налоговиков

Следственные действия после задержания налоговиков (фото: архив) В Николаеве суд оправдал двух налоговиков, которых обвиняли в завладении мошенническим путем 150 тысячами гривен предпринимателя.

Об этом говорится в соответствующем приговоре Центрального районного суда Николаева, вынесенном судьей Сергеем Черниенко.

Согласно позиции обвинения, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления и начальником отдела уголовных расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Николаевской области вступили в сговор для получения денег с ООО «Посейдон-Трейд» путем обмана.

В средине мая 2015 года оперуполномоченный ГУ ГФС якобы позвонил представителю вышеупомянутой фирмы и напомнил об обстоятельствах встречи летом 2013 года, когда проходили обыски в помещениях «Посейдон-Трейд». Он также сказал, что в ГУ ГФС Николаевщины находится уголовное производство относительно служебных лиц компании и предложил встретится.

При встрече в кабинете налоговиков представителю фирмы показали информацию по делу. Помимо этого на бумаге была надпись: «ваши предложения (напишите)».

В июне налоговики снова встретились с представителем фирмы на летней площадке и набрали на ноутбуке цифру «150000», которую продемонстрировали своему собеседнику. Ему также предложили оплатить эту сумму, чтобы материалы уголовного производства не передавались в Киев. Представитель фирмы согласился и через время отправил обусловленную сумму на банковский счет, номер которого ему прислали на сообщением на телефон.

Сами обвиняемые свою вину в инкриминируемом преступлении не признавали. Они называли произошедшее местью за их служебную деятельность, а также отмечали, что следственные мероприятия относительно них проводились с нарушениями.

В итоге суд признал обвиняемых невиновными и оправдал в связи с недоказанностью совершения уголовного преступления по части 2 статьи 190 («Мошенничество») Уголовного кодекса Украины , в котором они обвинялись по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что изначально производство квалифицировали по статье 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Задержание происходило 30 июня 2015 года.

Напомним, в Днепре суд оправдал налоговиков, задержанных на взятке в 2 миллиона гривен.