В Николаеве в поминальные дни пожилых людей к дальним могилам на Матвеевском кладбище будет подвозить отдельный транспорт

В Николаеве возле городского кладбища в микрорайоне Матвеевка на время поминальных дней 13-17 апреля будет курсировать транспорт, который будет подвозить людей пожилого возраста к дальним могилам.

Об этом во вторник 27 марта, заявил директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк в ходе заседая постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли.

Так, экс-депутат Николаевского горсовета Татьяна Филонок поинтересовалась, как будет решен вопрос с бабушками, так как им тяжело идти от остановки около одного километра до захоронений на территории кладбища.

- Мы поставим машинку, рабочую, чтобы он отслеживал бабушек (водитель, - ПН), усаживал по четыре бабушки в автобус и развозил по дальним местам кладбища, - заявил Трофанюк.

Михаил Трофанюк Олег Манушевич

Кроме того, руководитель управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций городского совета Олег Манушевич во время обсуждения состояния автомобильного сообщения с Матвеевским кладбищем сообщил, что на время поминальных дней будет увеличена траектория следования маршрутных такси Николаева, а также увеличен их подвижной состав в максимальном количестве на воскресенье, а на пятницу-субботу, понедельник-вторник - подвижной состав в обычном количестве.

Напомним, что исполком Николаевского городского совета утвердил порядок временной торговли пасхальной продукцией и ритуальной атрибутикой на территории Николаева.