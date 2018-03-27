«Николаевводоканал» проведет замену коллектора по улице Кузнечной – на время ремонта движение транспорта ограничат

ГКП «Николаевводоканал» приступает к замене коллектора по улице Кузнеаная, поэтому на время работ на этой улице будет ограничено движение.

Об этом сообщается на странице городского коммунального предприятия «Николаевводоканал» в Facebook.

«На этой неделе начинаются работы по замене самотечного канализационного коллектора диаметром 1400 мм по улице Кузнечная (Скороходова) в рамках проекта «Реконструкции самотечных канализационных коллекторов», который реализуется за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. В связи с ремонтными работами будет прекращено движение автотранспорта по улице Кузнечной от переулка Судостроителей до улицы Сидорчука», – говорится в сообщении.

Также на «Николаевводоканале» обращают внимание на изменение схемы движения автотранспорта.

Напомним, что еще при экс-мэре Александре Сенкевиче было получено согласование от Европейского Инвестиционного Банка по заключению контракта с фирмой «КСМ-ГРУПП» на замену трех городских коллекторов по улицам Адмирала Макарова, Малая Морская и Скороходова.

В частности, еще в 2010 году Украина подписала финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком о кредите на сумму 15,54 миллионов евро для реализации пилотного проекта в Николаеве. Общая стоимость проекта – 31,08 миллионов евро. Из них 15,54 миллионов евро составляет кредит ЕИБ, 3 миллионов евро – это деньги гранта от Европейской комиссии, 12,14 миллионов евро – собственные средства, которые планировалось выделить из местного бюджета и средств коммунального предприятия «Николаевводоканал».