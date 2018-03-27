Облздрав рассказал как будет работать система самостоятельного выбора врача

Облздрав сообщил, что первого апреля в Украине начинается национальная кампания по выбору врача: теперь николаевцы, независимо от их места проживания и прописки смогут самостоятельно выбирать терапевтов, педиатров и семейных врачей, в тех медицинских учреждениях, которые уже подключились к электронной системе охраны здоровья, а также пошагово объяснил каким образом жители смогут это сделать.

Об этом сообщает на своем официальном сайте управление охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Будущий пациент сможет выбрать врача без привязки к прописке, но стоит знать, что каждый врач имеет ограниченное количество мест и может отказать, если набрал оптимальное количество людей: семейный врач может обслуживать 1800 пациентов, терапевт - 2000, педиатр - 900.

Для реализации данного проекта жителям нужно прийти в медицинское учреждение, где они хотят получать помощь и подписать специальную декларацию. Именно декларация подтверждает выбор пациента и его желания лечится у определенного врача.

Как сообщает Министерство здоровья Украины декларацию можно отменить.

«Вы сможете заключить декларацию по другим терапевтом, педиатром или семейным врачом. В таком случае не надо отменять предыдущую декларацию - достаточно просто заключить новую декларацию с выбранным врачом, а изменения автоматически зафиксируются в системе», - идется в сообщении.

Чтобы подписать декларацию с врачом нужно:

1. Обратиться в выбранное Вами медицинское учреждение, которое подключено к системе «Электронное здоровье». Этот нюанс можно уточнить в регистратуре или проверить самостоятельно на сайте: https://portal.ehealth-ukraine.org/divisions.html#/. Процедуру оформления декларации может проводить регистратор, медсестра или врач.

2. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Если вы подписываете декларацию для ребенка до 14 лет, то необходимо взять свидетельство о рождении. Всю информацию о Вас внесут в систему, а Вы получите СМС оповещение для подтверждения данных. Отметим, что теперь нет необходимости заполнять бланки или специальные формы.

3. Уполномоченное лицо медучреждения распечатает из системы «Электронное здоровье» экземпляр декларации. Внимательно проверьте все свои данные на правильность ввода.

4. Если Вы не обнаружили ошибок, то медработник распечатывает еще один экземпляр декларации, идентичный первому. Пациент подписывает декларацию, а уполномоченное лицо ставит отметку на всех экземплярах. Один из них отдаётся Вам, а второй остается в медицинском учреждении и направляется в систему «Электронное здоровье».

Теперь Вы официально задекларировали выбор врача. Деньги за ваше обслуживание государство (НСЗУ) платит заведению, в котором работает выбранный вами врач.

Напомним, что также в Николаеве электронная очередь работает в ЦПМСП № 2, № 5.