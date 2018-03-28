Спасатели совместно со священнослужителями провели учения по ликвидации пожаров в храмах Николаевщины

Во избежание чрезвычайных происшествий и пожаров во время массовых богослужений, сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области совместно со священнослужителями совершенствуют навыки по тушению пожаров на территории религиозных учреждений.

Об этом сообщается в отделе коммуникации ГУ ГСЧС в Николаевской области.

26 марта Государственными пожарно-спасательными частями Новоодесского, Арбузинского, Березнеговатского, Врадиевского, Очаковского, Николаевского районов области, а также Заводского района. Николаева состоялись учения по пожарной безопасности.

Священнослужители под контролем спасателей тренировались принимать первоочередные действия в случае возникновения возгорания на территории храма. Сотрудники ГСЧС, в свою очередь, оттачивали профессиональное мастерство, направленное на своевременное реагирование, спасение людей и оперативную ликвидацию пожара.

Ранее сообщалось, что Николаевские спасатели провели учения на заводе «Зоря»-«Машпроект».

Напомним, что В Николаевском СИЗО в одной из камер ночью произошел пожар – подследственным пришлось выбить дверь.