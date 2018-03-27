«Для защиты от рейдерского захвата»: люди Билецкого взяли под охрану телеканал «ZIK»

В организации «Национальные Дружины» заявили, что взяли под охрану телеканал ZIK, чтобы «защитить свободу слова».

Об этом говорится в сообщении Нацдружин в Facebook.

«Свобода нуждается в защите. Свобода слова - ценность, которую надо защищать в первую очередь. Национальные Дружины получили информацию о том, что телеканал ZIK оказался заложником недобросовестных интриг Банковой и оппозиции - готовятся провокации, жертвами которых могут стать простые журналисты, работники и гости телеканала, или даже случайные прохожие», - говорится в заявлении.

По мнению представителей Нацдружин власть начала наступление на свободу слова.

«Национальные Дружины отмечают о своей готовности помогать любым украинским СМИ, которые испытывают на себе давление со стороны этой власти», - говорится в публикации.

Отмечается, что телеканал обратился за помощью к организации и с 27 марта Нацдружины «берут на себя обязательство гарантировать представителям данного СМИ право на честную работу и полную безопасность».

«Мы не позволим провокаций. О ходе событий вокруг телеканала обещаем информировать в режиме реального времени», - заявили в Нацдружинах.

Также в Facebook опубликовано заявление от заместителя директора телеканала Вадима Зака, где говорится о том, что якобы готовится силовой захват ZIK и опасность для жизни и здоровья коллектива телеканала.

Он попросил Нацдружины предотвратить его «рейдерский захват».

На прошлой неделе ZIK опубликовал заявление, в котором также говорилось о том, что планируется силовой захват телеканала.

«С осознанием всей серьезности данного заявления и его последствий, телеканал ZIK считает необходимым срочно сообщить зрительскую аудиторию, правоохранительные органы и международные правозащитные организации о том, что на наш канал уже в ближайшее время готовится атака», - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Сообщалось, что силовой захват Октябрьского дворца, где дислоцируется телеканал, может произойти в любой момент.

На ZIK добавили, что «по информации из надежных источников, за организацией захвата стоит Администрация Президента, однако осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций».

Также сообщалось, что с 1 марта Национальная гвардия в одностороннем порядке разорвала соглашение об охране телеканала.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные устроили акцию протеста возле телеканала ZIK.

Телеканал ZIK принадлежит львовскому бизнесмену Петру Дыминскому, который подозревается в совершении смертельного ДТП и покинул территорию Украины.

Отметим, губернатор Савченко вступился за генпродюсера «ZIK» Влащенко, которая взяла интервью у экс-советника Януковича Портнова