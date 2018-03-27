Музей рыбы в Лиманах и салют, лосось!

Две короткие экологические истории.

1. Музей исчезнувшей рыбы в Лиманах

Березанский лиман на протяжении столетий щедро кормил рыбой местное населения, Николаев, Одессу и даже Москву с Петербургом. Отборный судак, лещ, щука, карась, глосса плодились и набирались сил в его чистых, питательных водах.

Испокон веков по берегам лимана в справных, вековых селения жили рыбаки. Они чтили законы воспроизводства рыбных ресурсов, берегли и защищали обитателей лимана.

В 70-80-х годах прошлого века, при мидийно-устричном комбинате в Очакове функционировал отряд аквалангистов, которые следили за колониями на всем протяжении мидийных банок от Кинбурнского полуострова до порта Южный.

Украинская ССР оставила в наследство независимой Украине солидные рыбные запасы.

Сергей Гонтаренко, учитель из села Лиманы, собрал коллекцию рыб, обитавших еще лет 15 назад в Березанском лимане.

А вот какая ценная севрюга в 7 кг. попадались опытным удильщикам на лимане.

Кстати, севрюга – ценнейшая промысловая рыба. Кто хоть раз пробовал севрюжье мясо, согласится, с высочайшими вкусовыми качествами. И это богатство – Березанский лиман!

Местные сторонники возвращения рыбы в лиман, называют 2 красные карточки опустошения:

а/ Преступная Андреево-Зоринская дамба;

б/ Беспощадное браконьерство и бесконтрольность рыбного промысла после 1991 года.

Расцвет дичайшего браконьерства пришелся на середину двухтысячных годов, конкретнее, на 2005-07 года. В это время на губернаторстве в Николаеве сидел Александр Валерьевич Садыков, кресло начальника Николаевского южного бассейнового управления (рыб/инспекции) занимал Игорь Николаевич Копейка.

На основании опроса местного населения эколог Соломатин пришел к выводу, что поголовье судака в лимане, вплоть до детенышей, было хищнически выловлено так называемой «бригадой Ерошкина».

2. Салют, лосось!

Десяток лет назад в Рейне были обнаружены лососи. Супер-новость попала на первые полосы европейских газет. Лосось, природный показатель чистоты воды, покинул Рейн, «сточную канаву Европы», на 50 лет.

Соломатин пошутил, что в Рейне можно было проявлять фотопленки, к тому же прибавлялись многочисленные гидросооружения – главный враг рыбы.

В 1987 году 5 государств - Швейцария, Австрия, ФРГ, Франция, Голландия, - через территорию которых протекает Рейн, создали специальную комиссию, призванную возродить почти загубленную водную артерию. Разумеется, бюджет Программы по спасению реки исчислялся миллионами марок.

Самый большой вклад для возвращения лосося сделала Швейцария – создавались искусственные лососевые нерестилища, строили специальные рыбопропускные сооружения (лестничные рыбоходы) в обход своих электростанций.

- Вот видите, при желании люди всегда могут вытащить реки из самой критической ситуации, конечно, необходимы средства. Однако для возрождения рыбы в Березанском лимане нужно совсем немного финансовых средств, - произнес Соломатин, - уберите Андреево-Зоринскую дамбу, введите 2-годичный мораторий, с разрешением вылова бычка и карася для стола местных жителей. Лиман восстановится в течении 3 лет как природный объект, и как кладовая рыбы.

Соломатин сел на своего любимого конька – политическую экологию (трудно поспеть за ним с конспектированием). Но ведь этот выход пока единственный для обеспечения экологической безопасности страны.

Вернуть рыбную промышленность в область – нужно лишь желание!

Наступит время, и вместо новостей о политических конфликтах и ДТП, на первых полосах можно будет прочесть: Салют, севрюга!