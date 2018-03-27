Судья апелляционного суда Николаевщины подала в отставку – совет правосудия одобрил ее заявление

Высший совет правосудия принял заявление об отставке судьи апелляционного суда Николаевской области Татьяны Марковой.

Об этом сообщили в пресс-службе совета правосудия.

Ранее, 23 марта Маркова прошла квалификационное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей. Таким образом Маркова подтвердила, что соответствует занимаемой должности.

Напомним, что ранее судья Маркова оштрафовала главврача медцентра Николаевского филиала «АМПУ» на сумму, почти идентичную коррупционной выгоде.

Также судья Татьяна Маркова не увидела «конфликта интересов» в установке надбавки и материальной помощи главе Березнеговатского райсовета.