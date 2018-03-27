Что ждет Николаевскую БСМП?

«Мы, пациенты хирургический отделений №1 и №2 Николаевской больницы скорой медицинской помощи хотим выразить огромную благодарность руководству БСМП – главному врачу Александру Евгеньевичу Демьянову, начмеду Татьяне Леонидовне Марковой, за организацию работы такого чуткого и внимательного медперсонала, который трудится круглые сутки.

Большое спасибо заведующим хирургическими отделениями Игорю Анатольевичу Головину и Владимиру Ивановичу Куриляку.

У докторов-хирургов – золотые руки. Медсестры – настоящие сестры милосердия – заботливые, вежливые, всегда готовы помочь, сказать доброе слово, утешить.

Однако у нас вызывает тревогу то, что в связи с медицинской реформой над хирургическими отделениями нависла угроза сокращения. Считаем, что реформирование целесообразно лишь тогда, когда оно приносит пользу и ведет к улучшению обслуживания пациентов. Просим сохранить столь необходимые области хирургические отделения БСМП, в которых работают профессионалы высочайшего класса.

Пациенты хирургических отделений №1 и №2.

…25 января под Николаевом лоб в лоб столкнулись «БМВ» и «Ситроен». От страшного удара машины разбросало в разные стороны. Погибли жители Южноукраинска - водитель и пассажир, сидевший на переднем сидении «Ситроена». Елена выжила, она была пассажиром, сидевшим сзади. 31-летняя женщина получила тяжелейшие травмы. В этой трагедии она потеряла мужа и отца… Не говоря уж о том, что автомобиль был только купленным в Одессе, а теперь превратился в груду металла.

- Сестре сейчас трудно говорить, рассказывает брат Елены Олег. Когда ее привезли в реанимацию БСМП, то врачи поначалу давали всего 40% вероятности, что выживет. Но специалисты реаманиционного отделения и 2-го отделения хирургии - хирург, анестезиологи, медсестры совершили чудо. К сожалению, фамилии всех, кто участвовал в спасении сестры, не знаю. Огромное спасибо хирургу Валерию Михайловичу Кравченко, Ирине Николаевне, медсестре Танечке...

Лене пришлось учиться заново ходить, разговаривать. Сейчас проходит курс реабилитации. Низкий поклон людям в белых халатах.

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«Состояние здоровья было тяжелейшим. «Джек пот» мне выпал такой, не дай бог кому-то. Три недели была без сознания в реанимации. В больнице скорой медицинской помощи мне сделали три операции. Если бы не врачи, меня бы уже не было в живых. Люди в белых халатах самоотверженно боролись за мою жизнь. Искренняя благодарность хирургам, урологам, медсестрам. Они не отходили от меня. Это просто ангелы. Отзывчивые, добрые. Оперировали Николай Филиппович Новик. В реанимации за мной наблюдали Галина Ильинична Сербенюк, Ирина Константиновна Журавлева.

Спасибо, что есть такая больница, и в ней работают такие замечательные люди. И расположение больницы очень удобно».

Ирина Мережко, жительница Николаева

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Вечером после работы Сергею внезапно стало плохо. Поднялась температура, парень ощутил сильную боль, отдавшуюся в позвоночнике. Супруга, находящаяся в положении, не на шутку испугалась и вызвала скорую. Бригада прибыла быстро, оказали первую помощь. Диагноз – ущемленная грыжа, которую Сергей по собственной глупости скрывал несколько месяцев пока «петух не клюнул». А еще ОРВИ, на фоне которой и произошло обострение. Вместе с женой (которую не удалось уговорить остаться дома) и отцом на машине скорой поехали в больницу. Но по пути удивились, что едут не в привычную для таких случаев БСМП, а в другой отделенный конец города.

- Сегодня – вторник. Едем в Дубки, – сказала врач, скоро больных будем развозить по новому графику…

Там все поначалу было вроде бы нормально. Больного осмотрели, сделали рентген, взяли анализы. А вот врача хирурга пришлось ждать около двух часов. И только после легкого скандала, поднятого сопровождавшими больного родственниками, в коридоре появился хирург. Срочной операции не требовалось, но врач посоветовал не затягивать с ней и вначале вылечиться от ОРВИ, а затем приехать сюда на операцию. Больница эта известная, да вот только расположена неудобно далеко, да и впечатление о ней было подпорчено долгим ожиданием хирурга. Поэтому на семейном совете операцию решили делать в привычной для жителей Николаева больнице скорой медицинской помощи. И все прошло успешно. За что эта семья выражает огромную благодарность главному врачу 2-го хирургического отделения Игорю Анатольевичу Головину и всему медперсоналу, проявившему внимательность, чуткость, профессионализм.

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Сколько операций было проведено в николаевской БСМП, сколько спасено жизней…

Недавно БСМП оказалась в центре внимания общественности из-за планируемых перемен в рамках пресловутой медицинской реформы в Украине. В двух словах суть этих перемен состоит в том, что ургентных больных теперь должны будут через день доставлять то БСМП, то в больницу №3, расположенную в микрорайоне Дубки. Как и проводимая реформа в целом, запланированное с БСМП во многом не поддается логике.

- Абсолютно объективно то, что БСМП лучше оснащена, нежели 3-я больница. Но если уж говорить о разделении на зоны обслуживания будущего госпитального округа (в нем будут обслуживаться 700 тысяч населения), то логично дежурство параллельно двух больниц, а не через день. В итоге начнется путаница – и у медперсонала, и у больных – в какой день куда ехать. Если больной находится ближе к БСМП, то зачем его везти на окраину в Дубки? И наоборот, если он житель, скажем, микрорайона Водопой, то ему удобнее будет ехать в больницу №3.

Что касается улучшения комфорта нахождения больных в БСМП (чем мотивируют задуманные перемены наши оппоненты), то я считаю, что эта проблема вполне решаема, в том числе, и за счет наших спонсоров, которые давно безвозмездно помогают больнице, и готовы это делать в дальнейшем, - выражает свое мнение заведующий хирургическим отделением №2 Игорь Головин, - Наша цель – сохранить два хирургических отделения в БСМП. А именно о сокращении одного из них уже говорят реформаторы. Мы даже идем на то, чтобы отдать часть койко-мест больнице №3. При этом готовы взять под обслуживание большую территорию госпитального округа.

Проблемный вопрос ныне обсуждается на уровне мэрии Николаева. На днях должно состояться обсуждение с участием и.о. городского головы Татьяны Казаковой и всех заинтересованных сторон.

От автора. Думаю, что нет в Николаеве семьи, которой хоть раз не пришлось бы воспользоваться услугами больницы скорой медицинской помощи. В случае травмы, приступа заболевания, необходимости неотложной помощи пациентов везут сюда, в Центральный район Николаева, на улицу Корабелов, 14. Здесь и специалисты высокой квалификации и нужных профилей, и необходимая аппаратура имеется, да и расположение больницы в центре города удобно и доступно.

С прошлого года над Украиной «нависла» (иначе не скажешь) медицинская реформа, суть которой, по декларируемым лозунгам – привести наше здравоохранение к лучшим мировым стандартам и заменить «устаревшую» советскую систему Семашко. На деле же мы видим закрытие больниц, сомнительные эксперименты в организации работы медицинских учреждений, невозможность качественного медобслуживания для жителей отдаленных сел…

В среде медицинских работников ныне царит неуверенность в завтрашнем дне. Реформаторский ребус «деньги ходят за пациентом» пока мало кому понятен, и разгадан будет не скоро, если будет разгадан вообще.

А перлы нынешнего министра здравоохранения госпожи Ульяны Супрун – один краше другого – от утверждений о бесполезности перекиси водорода до ненужности прохождения флюорограммы и едва ли не замене этого обследования… анкетированием у семейного врача.

Не хочется заканчивать статью на пессимистичной ноте. Поэтому выражаю надежду, что в ситуации с Николаевской больницей скорой медицинской помощи победит здравый смысл и ее профессиональные подразделения, в том числе и хирургические, будут сохранены.