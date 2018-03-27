В Первомайске вспышка кори: зарегистрировано 73 случая заболевания, инфицированы даже врачи

В Первомайске Николаевской области зафиксирована вспышка кори - уже зарегистрировано 73 случая заболевания, из них 30 детей.

Об этом сообщила заместитель городского головы по здравоохранению и гуманитарным вопросам Наталья Товста, передает местное издание «05161».

Так, сообщается, что данные цифры в 3,4 раза превышают показатель по области. В частности, в 2018 году медицинские учреждения Первомайска получили 882 дозы вакцины, что составляет 41% от годовой потребности в 2 тысячи 150 доз.

Главврач Первомайской центральной городской многопрофильной больницы Олег Чекрижов сообщил, что зафиксированы случаи заболевания корью и у медицинских работников - уже заболело семь медиков.

Также, он рассказал, что первомайские медики к эпидемии кори готовы, уже подготовлены изолированные помещения. При необходимости их количество в медицинских учреждениях будет увеличена. В случае чрезвычайных положений разработан план действий и создан неприкосновенный запас медикаментов.

Напомним, что в Николаеве в январе наблюдалась вспышка кори, при этом в горздраве Николаева уверяли, что это единичные случаи. Также, в Украине зарегистрировано восемь летальных случаев от кори.