«Инструкция по противодействию терроризму»: В России ФСБ приказало закрыть все запасные выходы в школах и садах

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Закрытые и запломбированные двери запасных выходов в школах России — это требование ФСБ и МВД.

Об этом написал известный российский блогер и журналист Илья Варламов на соем сайте.

«На сайте любой российской школы или детского сада вывешен документ. Называется он «Инструкция по противодействию терроризму». Составили эту инструкцию в ФСБ. Она прямо так и начинается: «Компетентные органы ФСБ и МВД предупреждают о сохраняющейся опасности совершения новых террористических актов на территории России…». В третьем пункте этой инструкции написано:»… запасные выходы должны быть закрыты и опечатаны». Эту инструкцию предписано соблюдать всем школам и детским садам», — рассказал он.

Саланчикская школа-интернат
Центр развития ребенка – детский сад №5 города Можайска
Ледовская основная общеобразовательная школа

Варламов рекомендует всем родителя проверить, как выглядит аварийный выход в школе, куда ходит их ребёнок.

«В идеале на аварийных выходах должны стоять специальные двери, которые открываются только с одной стороны, чтобы можно было только выйти. Но в России такие почти не применяются, тем более в школах. Есть специальный формат дверей, так называемые «panic exit» или «push bar». Это дверь, которая устанавливается на аварийном выходе. Она имеет широкую ручку или кнопку, которая открывает дверь при малейшем давлении», — добавил он.

Напомним, в воскресенье в торгово-развлекательном центре в городе Кемерово произошел пожар, в результате которого погибли или пропали десятки человек, в том числе - дети. Люди оказались заблокированы в здании. Некоторые из них выпрыгивали из окон, чтобы спастись. В результате пожара в торговом центре погибли 63 человека, из которых 41 ребенок.

По данным Следкома РФ охранник ТЦ в Кемерово отключил систему оповещенияпосле сигнала о пожаре.

Отметим, что Президент России Владимир Путин считает причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове халатность людей.

Роман Свиридов

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русскийобщество