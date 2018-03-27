В Голландии умер 107-летний профессор, спасший во время Второй мировой войны более 500 еврейских детей

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Голландский профессор Йохан ван Хюлст и праведник народов мира скончался 22 марта в возрасте 107 лет.

Об этом сообщает JTA.

В годы Второй мировой войны ван Хюлст был директором протестантской семинарии в Амстердаме. В соседнем здании театра Hollandsche Schouwburg находился нацистский центр, где удерживали евреев перед депортацией в концентрационные лагеря.

Ван Хюлст со своими помощниками перетаскивали через забор еврейских детей и прятали в семинарии. Оттуда члены антифашистского сопротивления переправляли их в безопасные места. Всего таким образом удалось спасти от депортации более 500 еврейских детей.

После войны ван Хюлст стал политиком, был членом голландского сената и главой партии «Христианский союз». В 1961-1968 годах заседал в Европейском парламенте. Он также стал довольно известным шахматистом. Звание праведника народов мира было присвоено ван Хюлсту в 1973 году. 

Роман Свиридов

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русскийобщество