Глава МИД Климкин намерен провести дискуссии о введении в Украине латиницы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил провести дискуссию, стоит ли в Украине наряду с кириллицей вводить латиницу.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook

Таким образом глава МИД откликнулся на инициативу, озвученную польским историком и журналистом Земовитом Щереком.

«В дружеской беседе историк и журналист из Польши Земовит Щерек спросил, почему бы Украине не ввести наряду с кириллицей латиницу. Наша цель — формирование украинской политической нации, поэтому должны работать на то, что нас объединяет, а не разъединяет. С другой стороны, почему бы не подискутировать? Каково ваше мнение об этом? Жду интересные комментарии», — написал Климкин в Facebook.