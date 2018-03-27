Суды не успевают выдавать разрешения для похорон, - Нацполиция

После вступления в силу 15 марта изменений в Уголовный процессуальный кодекс и передачи полномочий судам по назначению экспертиз, суды столкнулись с трудностями в вопросе выдачи разрешений на захоронение тел погибших

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как отметил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад, для анализа нововведений в УПК была создана специальная рабочая группа.

Анализ деятельности следственных подразделений свидетельствует, что в течение 10 дней по Украине судами рассмотрено в среднем около 60% ходатайств о проведении экспертиз, направленных следователями Нацполиции. В частности, за 10 дней полицией зафиксировано 7 782 факта смерти граждан. Следователи рассмотрели 5 849 фактов, а в Единый реестр досудебных расследований внесено 1 949 уголовных производств. При этом по 1 925 смертным случаям назначены экспертизы.

Однако, от судов получено разрешений на выдачу тел для захоронения в течение 1 суток - 794 (41% от общего количества предоставленных ходатайств), в течение 2 суток - 753 (39%), на 3 сутки - 259 разрешений (13%). Кроме того, фиксируются сроки более 4 суток - более 120 разрешений (или 6,5% от количества поданных ходатайств).

- Это первый момент, когда количество ходатайств в судах с каждым днем будет расти. Второе - возможность направления представлений в суды в вечернее время или в выходные дни. Это тоже пока в некоторых регионах является проблемой, - отметил Невгад.

Он также подчеркнул необходимость немедленного проведения встреч с представителями судов и прокуратуры на местах.

Напомним, 15 марта вступили в силу «правки Лозового» в УПК. При этом Верховная Рада на вечернем заседании в 15 марта отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовный процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Также напомним, что ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального районного суда Николаева Иван Дирко на примерах рассказал, что будет происходить в суд после того, как изменения в УПК Украины вступят в силу.