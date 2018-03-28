В николаевском яхт-клубе установили арт-объект – скамейку со скульптурой кота

В николаевском яхт-клубе появился новый арт-объект – лавка, украшенная скульптурой кота на фонаре.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Её создал скульптор Эльдар Асанов, установивший ранее известного «человека из камня», который разобрали на «сувениры».

- С приходом весны возникла такая идея скульптуры: кот на фонаре, который ждёт начала весны, а рядом лавочка, на которую можно присесть и насладиться видами природы нашего яхт-клуба, – рассказал Эльдар.

Сама скульптура выглядит довольно похоже на первое творение Эльдара – «человека из камня». Лавочка и кот выполнены в виде металлического каркаса. Автор рассказал, что это только основа скульптуры – после кота и лавочку ожидает лепка, а затем покраска.

Напомним, что ранее в Николаеве вандалы повредили скамейку, оборудованную для чтения и обмена книгами.