Хронология событий «зради» вокруг ОГА (Кому выгодно часть 2)

«Cuiprodest?»- с латинского «кому выгодно». Смысл выражения: во всяком преступлении, запутанном деле, хитро- сплетении интриг и прочем всегда надо искать того (тех), кому выгодна сложившаяся ситуация.

Кто и как пытался раскачать Николаев или Кто считает николаевцев дураками.

В минувшее воскресенье покончил жизнь самоубийством народный герой Украины Владислав Волошин. Этой ситуацией поспешили воспользоваться, чтобы раскачать ситуацию в регионе.

О заказчиках действа мы уже упоминали и расскажем в следующий раз, а в данный момент предлагаем обратить внимание на хронологию и шестерок исполнителей.

Александр Нойнец – блогер, функционер партии БПП, соратник советника Министра обороны С.Полторака Юрия Бирюкова. Татьяна Локацкая — медиа-юрист Незалежна Медіа-Профспілка України (НМПУ). Человек близкий к проворовавшемуся экс-руководству аэропорта М.Голайко и М.Карпина. Близка к партии Народный фронт в Николаеве. Андрей Лохматов — журналист интернет издания НикВести, Програма журналістських розслідувань «Чергова зрада». Антон Тихомиров – известный человек в узких кругах. Близок к Вадиму Мерикову и Вадиму Новинскому. Оксана Тихончук – редактор издания Инше.тв. Александр Диордиев – выдает себя за волонтера, но долгое время работал на В.Капацину и Вадима Новинского. Евгений Воловой, общественный активист, с 2015-2017 был советником мера Николаева. Он же инициатор и организатор петиции об отставки губернатора. Евгения Матейчук и вся команда николаевского Демальянса, которые работают на экс-мэра Николаева Александра Сенкевича.

Эта группа людей хорошо знакома друг с другом и работает сообща.

А теперь к фактам по хронологии.

Информация о попытке самоубийства Владислава Волошина впервые появилась на сайте 0512 в 14.58.

НикВести публикует новость про смерть Волошина в 15:40

Ссылка на новость http://nikvesti.com/news/politics/127112

— Лохматов 16:02 , после смерти Волошина прошло меньше часа.

— Лохматов в 16:25 исправляет свою публикации и дополняет её, в которой недвусмысленно говорит о причастности ОГА.

— Локацкая- 16:31 то есть после смерти Волошина прошло менее полутора часа, а она уже обвиняет Савченко, наверное, что-то знает…

- Локацкая 16:33, Вспоминает про главного прокурора Николаевской области, в последующем через пару дней народный депутат от Народного Фронта Вадим Подберезняк(эту фамилию запоминаем), просит Луценка уволить Дунаса.

-Нойнец 16:39 жёстко реагирует, он прямо и безапелляционно обвиняет губернатора Савченко в «убийстве».

Именно с этого и начался старт раскручивания темы вины Савченко и чиновников ОГА. На каком основании Нойнецем были сделаны выводы – неизвестно. Что интересно, его тут же репостит бывший первый заместитель директора аэропорта Максим Карпин.

— Воловой 16:45, уверяет всех, что глава ОГА довёл до самоубийства Волошина ну и начинает тему отставки. А так же вспоминает про 120ст ККУ

-Лохматов 16:45, по чистой случайность в одно время с Воловым вспоминает о 120 ст.ККУ, наверное совпадение…

-Локацкая 16:46 делает репост Лохматова про 120ст.ККУ круг замкнулся (Локацкая-Лохматов-Воловой) и всё это в течении 2 минут, слаженно работают… Чтоб так холодный пластик Волового переделывали по гарантии, ну к этому мы ещё вернемся.

— Воловой 17:11, Исправляет свой пост в ФБ, который он сделал в 16:45 и уже требует посадить на скамью подсудимых губернатора.

После этого в процесс включается парочка из Инше.тв.

-17:45 Сначала О. Тихончук говорит о «доведении до самоубийства» и о том, как будут спать губернатор и прокурор.

-17:26 Ее мысли тут же репостит человек близкий к Новинскому, Антон Тихомиров

-17:29 А в след за ним к теме подключается и второй человек, который работал долгое время на того же Вадима Новинского – Александр Диордиев.

-17:57 Тему замечает Евгения Матейчук и сразу же делает заявление, что «Савченко не может быть главой ОГА», включая в процесс партийцев Демальянса.

Это все сопровождается параллельными перепостами

-17:58 а Александр Нойнец продолжает раскручивать именно эту мысль и версию среди своего столичного круга общения.

-19:31 Тут же Нойнец вбрасывает тему петиции против Савченко.

— 20:05 Лохматов делает нейтральный пост, мысли, размышления, но что-то или кто-то не даёт ему спокойствия и он в последующем дописывает прокурора Дунаса, надо же начинать эту фамилию привязывать к смерти Волошина.

— 20:12 Локацкая делает репост в ФБ публикации Лохматова, где фигурирует прокурор Дунас. Подготавливают общественность…

-20:14 Антон Тихомиров делает пост с очередными акцентами.

— 22:05 Локацкая, последняя подготовка публики перед массированной атакой в СМИ и соц.сетях по Украине.

Локацкая 22:21 Выкидывает у себя в ФБ переписку Волошина с Карпиным (он же бывший заместитель, директора аэропорта Голайко, который попался на взятке, Карпин идёт по этому делу свидетелем)

Главный вопрос где Локацкая взяла эту переписку?! Ну тут понятно, её ей дал сам Карпин. И как давно она у неё была??? Тут ещё такое дело как сообщает наш источник, Локацкая с Карпиным, который переписывался с Волошиним, оказывается имеют близкие отношения (фото прилагается) Так как долго Локацкая знала о этой переписке?

— 22:27 Лохматов так же делает пост в ФБ с перепиской. Попутно печатает новость в НикВести и таким образом запускается маховик информационной волны против ОГА и всех не уместных «заказчику» этого информационного шабаша. Можно заметить, что данная волна основана на части переписки Волошина с Карпиным из которой однозначных выводов о тональности и корректности интерпретации выдернутых кусков переписки, сделать достоверно нельзя. Но наши действующие лица профессионально формируют нужное им восприятие произошедшего и делается это с конкретной целью о которой они прямо там же и указывают.

В период с 23.00 ту же переписку принимаются разгонять все наши действующие лица.

Далее можно не развивать тему. Кому интересно могут полистать стену на ФБ этих граждан и посмотреть как развивалась ситуация.

— В 2:00 19 марта представители Демальянса принялись распространять картинки за отставку Савченко.

Утром 19 марта компания из перечисленных лиц завершает формирование общественного мнения в нужном русле. Для подкрепления навязываемой версии, журналистов везут в аэропорт и в качестве комментаторов используют Лохматова и некую Алину Коротич – давнюю и близкую подругу Александра Диордиева, которая длительное время работала в Николаевском морском торговом порту на В.Капацину, В.Иванюка и интересы Вадима Новинского. С какого времени Алина Коротич занимает должность заместителя директора Николаевского аэропорта – неизвестно. Известно, что летом прошлого года она работала в профсоюзной организации НМТП, возглавляемой В.Иванюком и контролируемой В.Капациной и именно она была одним из организаторов митинги против передачи больницы моряков в коммунальную собственность.

— В 13.00 19 марта, после того, как некая Александра Финькова — подруга Оксаны Янишевской, которая владеет изданием Никвести, провела акцию у входа ОГА с запуском бумажных самолетиков. А издание Никвести запустило аватарку с самолетиком в Фейсбук, формирование нужного информационного фона было завершено.

Но есть ещё один очень интересный момент в этот же день Е. Воловой призывает всех на митинг, делает картинку к посту, назначает время, ну и собственно не убирает обнаружение по геолокации. И вот что мы видим.

А 20го марта он уже в Николаеве на митинге под ОГА за отставку Савченко.

Как данную ситуацию понимать, я не знаю, либо он специально прилетел с Америки на митинг, ну чтоб по месту качать ситуацию, как куратор своих работодателей, а на кого он работает многим известно.

Либо кто-то с Америки вместо него создал этот митинг, с помощью прокачанной страницы ФБ Волового…

Продолжение следует…