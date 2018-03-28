Соцопрос показал, что у николаевцев все сложно с путешествиями – половина горожан за 5 лет не выезжала даже из региона

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За последние пять лет николаевцы, по сравнению с жителями других городов Украины, мало путешествовали даже по стране, не говоря уже о загранице.

Об этом идет речь в соцопросе, проведенном группой «Рейтинг».

К примеру, в странах Европы не бывали 89% николаевцев. А 90% николаевцев не бывали за пять лет в странах СНГ. Худший показатель у николаевцев с поездками на курорты в Египет или Турцию – там бывали всего 4% горожан. Также отметим, что 52% николаевцев за последние пять лет не выезжали в другой регион Украины.

Напомним, что 70% николаевцев полагают, что им недостаточно платят денег на работе.

Вадим Богданов

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русскийобщество