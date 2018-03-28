Опубликован трейлер военного фильма «Тральщик «Черкассы», который снимали в Очакове

Во вторник, 27 марта, появился первый трейлер военной драмы о героическом военном корабле «Черкассы», действия которой снимали на Николаевщине. Это первый фильм о Военно-морских милах Вооруженных сил Украины, а в его основе – реальные события об экипаже морского тральщика, который удержал флаг Украины на своем флагштоке во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

По сюжету реальных событий, 24 марта 2014 года после захвата российскими военными корабля «Константин Ольшанский», «Черкассы» оставался единственным военным кораблем на озере Донузлав под украинским флагом. На следующий день, 25 марта вечером, российские военнослужащие захватили корабль.

Сам фильм будет рассказывать историю Миши и Левы, двух ребят из сельской местности Украины, которые по разным причинам оказались на военном корабле, дислоцированном в крымском озере Донузлав, во время оккупации Крыма в 2014 году.

Съемки данного фильма проходили в Очакове Николаевской области, Одессе и небольшом селе на Черниговщине. В актерский состав вошли моряки, которые в 2014 году держали оборону на корабле. Бюджет киноленты составляет около 40 миллионов гривен. В свою очередь премьеру военной драмы планируют на День Независимости Украины.