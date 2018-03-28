Состояние младенца, которого мать сбросила с Ингульского моста, стабильное тяжелое

Ребенок, которого мать сбросила с Ингульского моста в Николаеве, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Управление здравоохранения Николаевской областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвая женщина выбросила с Ингульского моста в реку своего сына-младенца. Спасали девятимесячного младенца из ледяной воды патрульные, медики, очевидцы случившегося и спасатели. Горе-мать полицейские задержали и доставили в участок.

Младенец находится в реанимации областной детской клинической больницы, медики оценивают его состояние как стабильно тяжелое, без изменений.

Напомним, что мальчика спас лейтенант николаевской патрульной полиции Андрей Белоус, который рассказал, что ребенок чудом остался живым.