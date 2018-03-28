В Николаеве на Ингульском мосту дорожники приступят к ликвидации ям – движение транспорта временно ограничат

В Николаеве с 28 марта начнется комплекс работ по ликвидации аварийной ямочности дорожного покрытия на Ингульском мосту.

Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог в Николаевской области.

Ремонтные работы будут проводиться без закрытия движения мостовым переходом. При этом Служба автомобильных дорог в Николаевской области предупреждает водителей о возможных осложнениях движения и призывает с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также водителей просят обращать внимание на предупредительные дорожные знаки и неуклонно соблюдать Правила дорожного движения.

Напомним, ранее сообщалось, как «аварийный» ремонт покрытия Ингульского моста в Николаеве за 1,5 миллиона гривен продержался всего три месяца.

Как известно, ранее также ремонтировали покрытие Варваровского (Южнобугского) моста. С 13 марта несколько дней из-за этих работ в центре Николаева постоянно возникали километровые пробки. При этом по словам возмущенных николаевцев, рабочие не спешили завершить работы побыстрее, а регулярно уходили на «перекуры» и перерывы.