В Николаеве традиционно возложили цветы в память о погибших в боях за освобождение города и области

Во вторник, 28 марта, в Николаеве 74-ю годовщину со дня освобождения города и области от немецко-фашистских захватчиков традиционно отметили возложением цветов к мемориалу героям десанта Константина Ольшанского.

Об этом сообщает «NikLife».

Минутой молчания гости памятного мероприятия почтили память павших в боях. Кроме того, все желающие возложили цветы к памятнику Героям-десантникам и к Вечному огню. Собрались по такому случаю у мемориального комплекса и представители руководства Николаевской областной государственной администрации, депутаты областного и городского советов, военнослужащие, а также молодежь и неравнодушные жители города.

Стоит отметить, что мероприятие, как и в последние годы, прошло без провокаций. Напомним, впервые без коммунистических лозунгов, георгиевских ленточек и провокаций сторонников «русского мира» мероприятие, посвященное годовщине со дня освобождения городами области от немецко-фашистских захватчиков прошло в 2016 году. Еще в 2015 году пророссийски настроенные горожане устроили собственный митинг, чуть не сорвав николаевцам праздник.